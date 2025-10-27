 Aller au contenu
Politique fédérale
La publicité ontarienne aux États-Unis

Trump crie au trucage IA: «C'est de la scatologie bovine, ce n'est pas vrai»

par 98.5

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2025 17:39

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a récemment accordé une entrevue à CNN, qu'il a conclue par «God Bless America, God Bless Canada». 

La campagne publicitaire du gouvernement ontarien aux États-Unis (mettant en vedette Ronald Reagan) a été vue 11,4 milliards de fois. 

Donald Trump a réagi négativement à cette publicité et a exigé des concessions commerciales inacceptables pour le Canada.

Comment réagit le premier ministre Mark Carney à tout cela? 

Écoutez Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas, lundi, à l'émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«Donald Trump a pété une coche à cause de la publicité, malgré le fait que trois jours plus tôt, il avait dit: "Ah, c'est une bonne publicité. Puis, vous savez, si j'étais à la place de l'Ontario ou du Canada, je ferais la même chose." [...] Après ça, il a pété une coche et il a accusé le gouvernement de l'Ontario d'utiliser de l'intelligence artificielle pour mettre une vidéo prétendant que c'était Ronald Reagan... c'est de la scatologie bovine.»

Dimitri Soudas

