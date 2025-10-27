La publicité ontarienne aux États-Unis

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a récemment accordé une entrevue à CNN, qu'il a conclue par «God Bless America, God Bless Canada».
La campagne publicitaire du gouvernement ontarien aux États-Unis (mettant en vedette Ronald Reagan) a été vue 11,4 milliards de fois.
Donald Trump a réagi négativement à cette publicité et a exigé des concessions commerciales inacceptables pour le Canada.
Comment réagit le premier ministre Mark Carney à tout cela?
«Donald Trump a pété une coche à cause de la publicité, malgré le fait que trois jours plus tôt, il avait dit: "Ah, c'est une bonne publicité. Puis, vous savez, si j'étais à la place de l'Ontario ou du Canada, je ferais la même chose." [...] Après ça, il a pété une coche et il a accusé le gouvernement de l'Ontario d'utiliser de l'intelligence artificielle pour mettre une vidéo prétendant que c'était Ronald Reagan... c'est de la scatologie bovine.»