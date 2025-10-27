La publicité ontarienne aux États-Unis

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a récemment accordé une entrevue à CNN, qu'il a conclue par «God Bless America, God Bless Canada».

La campagne publicitaire du gouvernement ontarien aux États-Unis (mettant en vedette Ronald Reagan) a été vue 11,4 milliards de fois.

Donald Trump a réagi négativement à cette publicité et a exigé des concessions commerciales inacceptables pour le Canada.

Comment réagit le premier ministre Mark Carney à tout cela?

