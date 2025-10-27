Interdiction aux médecins de pratiquer ailleurs

Le ministre de la Santé Christian Dubé multiplie sa présence sur toutes les tribunes médiatiques pour défendre sa loi qui a été adoptée vendredi dernier.
Écoutez Nathalie Normandeau, qui a interviewé le ministre Dubé à son émission La commission, en discuter avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés:
- Nathalie Normandeau note que le ministre est fatigué, mais déterminé;
- L'analyste estime que certains éléments de la loi 2 ne vont pas résister aux tribunaux;
- Le ministre Dubé minimise les sanctions potentielles;
- Les étudiants en médecine de l'Université de Sherbrooke en veulent au gouvernement;
- «Est-ce qu'on s'engage dans un combat qui va nous mener en Cour suprême?», souligne l'analyste;
- Les partis d'opposition proposent d'autres approches.