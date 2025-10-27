 Aller au contenu
Politique
Interdiction aux médecins de pratiquer ailleurs

«Le gouvernement ne va pas résister à ce test-là» -Nathalie Normandeau

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2025 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le gouvernement ne va pas résister à ce test-là» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le ministre de la Santé Christian Dubé multiplie sa présence sur toutes les tribunes médiatiques pour défendre sa loi qui a été adoptée vendredi dernier.

Écoutez Nathalie Normandeau, qui a interviewé le ministre Dubé à son émission La commission, en discuter avec l'animateur Philippe Cantin.

Les sujets discutés:

  • Nathalie Normandeau note que le ministre est fatigué, mais déterminé;
  • L'analyste estime que certains éléments de la loi 2 ne vont pas résister aux tribunaux;
  • Le ministre Dubé minimise les sanctions potentielles;
  • Les étudiants en médecine de l'Université de Sherbrooke en veulent au gouvernement;
  • «Est-ce qu'on s'engage dans un combat qui va nous mener en Cour suprême?», souligne l'analyste;
  • Les partis d'opposition proposent d'autres approches.

