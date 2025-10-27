Pour une troisième année consécutive, la rappeuse Sarahmée animera le Premier gala, qui met à l'honneur la relève et les artisans du milieu musical québécois.

Malgré une scène musicale qu'elle juge «florissante» en talents émergents, Sarahmée ne cache pas les difficultés.

Selon elle, il n'est «pas facile» de gagner sa vie en faisant de la musique, même pour les artistes établis.

Écoutez Sarahmée, qui anime le Premier Gala, le 5 novembre, en parler avec Catherine Beauchamp, au micro de Philippe Cantin.