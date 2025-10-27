Trump impose de nouveaux tarifs au Canada

Donald Trump a imposé de nouveaux tarifs de 10% au Canada, provoquant des inquiétudes économiques majeures, notamment la perte de 100 000 emplois et une inflation accrue des deux côtés de la frontière.

L’incertitude persiste donc, quant à l’issue de cette guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada.

À Ottawa, il y a des échos de «terrorisme économique» venant de l'administration Trump et des États-Unis.

Qu'en est-il vraiment?

