 Aller au contenu
Politique
Trump impose de nouveaux tarifs au Canada

«Il fait beaucoup de dommages, mais est-ce du terrorisme économique?»

par 98.5

0:00
7:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2025 15:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Karl Bélanger
Karl Bélanger
«Il fait beaucoup de dommages, mais est-ce du terrorisme économique?»
Karl Bélanger / Cogeco Média

Donald Trump a imposé de nouveaux tarifs de 10% au Canada, provoquant des inquiétudes économiques majeures, notamment la perte de 100 000 emplois et une inflation accrue des deux côtés de la frontière. 

L’incertitude persiste donc, quant à l’issue de cette guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada.

À Ottawa, il y a des échos de «terrorisme économique» venant de l'administration Trump et des États-Unis. 

Qu'en est-il vraiment?

Écoutez Karl Bélanger, analyste politique chez Cogeco Nouvelles au 104,7FM en Outaouais, discuter de la stratégie possible pour le premier ministre Mark Carney, lundi, au Québec maintenant

«Disons qu'il fait beaucoup de dommages, Donald Trump. Est-ce que c'est du terrorisme? Je ne sais pas. Mais c'est certainement une façon de faire qui n'entre pas dans la tradition américaine libre-échangiste, qui remonte à Ronald Reagan. Et les dommages qui sont faits le sont des deux côtés de la frontière. Et c'est là où on se pose la question: mais qui est en train de gagner cette guerre commerciale là?»

Karl Bélanger

Vous aimerez aussi

«La méthode Trump, c'est qu'il vous donne un coup de 2x4 sur la tête»
Lagacé le matin
«La méthode Trump, c'est qu'il vous donne un coup de 2x4 sur la tête»
0:00
10:25
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
Lagacé le matin
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
0:00
9:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Astérix en Lusitanie» au sommet du classement des ventes en France
Rattrapage
Bande dessinée
«Astérix en Lusitanie» au sommet du classement des ventes en France
«Ce soir-là, j'ai perdu un pays, mais j'ai trouvé une blonde» -Biz
Rattrapage
Le référendum de 1995
«Ce soir-là, j'ai perdu un pays, mais j'ai trouvé une blonde» -Biz
Gros carambolage: «Je ne m'attendais pas de voir quelqu'un de vivant là-dedans»
Rattrapage
Autoroute 25
Gros carambolage: «Je ne m'attendais pas de voir quelqu'un de vivant là-dedans»
«La scène musicale est très florissante malgré certaines difficultés»
Rattrapage
Premier Gala
«La scène musicale est très florissante malgré certaines difficultés»
«C'est le symptôme de la crise sociale à laquelle on est confronté» -Lory Zephyr
Rattrapage
Nouveau-né abandonné
«C'est le symptôme de la crise sociale à laquelle on est confronté» -Lory Zephyr
«Je ne peux pas faire autrement que de prendre pour les Blue Jays»
Rattrapage
Série mondiale
«Je ne peux pas faire autrement que de prendre pour les Blue Jays»
Des revenus colossaux à venir
Rattrapage
Série mondiale
Des revenus colossaux à venir
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Rattrapage
Revers de 6-5 contre les Oilers
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Rattrapage
Ma vie en Hugorama
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
Rattrapage
Série mondiale
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
Rattrapage
La loi spéciale du gouvernement
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
Rattrapage
Rejet de la plainte de Cogeco Média et Bell Média
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
Rattrapage
Négociations commerciales rompues
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»
Rattrapage
Le film Deliver Me from Nowhere
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»