Trump impose de nouveaux tarifs au Canada

Donald Trump a imposé de nouveaux tarifs de 10% au Canada, provoquant des inquiétudes économiques majeures, notamment la perte de 100 000 emplois et une inflation accrue des deux côtés de la frontière.
L’incertitude persiste donc, quant à l’issue de cette guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada.
À Ottawa, il y a des échos de «terrorisme économique» venant de l'administration Trump et des États-Unis.
Qu'en est-il vraiment?
Écoutez Karl Bélanger, analyste politique chez Cogeco Nouvelles au 104,7FM en Outaouais, discuter de la stratégie possible pour le premier ministre Mark Carney, lundi, au Québec maintenant.
«Disons qu'il fait beaucoup de dommages, Donald Trump. Est-ce que c'est du terrorisme? Je ne sais pas. Mais c'est certainement une façon de faire qui n'entre pas dans la tradition américaine libre-échangiste, qui remonte à Ronald Reagan. Et les dommages qui sont faits le sont des deux côtés de la frontière. Et c'est là où on se pose la question: mais qui est en train de gagner cette guerre commerciale là?»