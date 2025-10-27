 Aller au contenu
Justice et faits divers
Nouveau-né abandonné

«C'est le symptôme de la crise sociale à laquelle on est confronté» -Lory Zephyr

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2025 15:28

Philippe Cantin
Any Guillemette
Un deuxième bébé a été abandonné à Longueuil, moins d'un mois après un premier cas similaire. / Any Guillemette/Cogeco Média

Un deuxième bébé a été abandonné à Longueuil, moins d'un mois après un premier cas similaire. Ce dernier n'a pas survécu. Une femme de 33 ans, en détresse, a été arrêtée par les policiers et transportée en centre hospitalier.

Selon la police de Longueuil, celle-ci pourrait faire face à des accusations d'infanticide et pourrait même avoir accouché dans l'abribus, selon l'une des hypothèses.

Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, suivi de la psychologue Dre Lory Zephyr, revenir sur ce dossier, au micro de Philippe Cantin.

Au-delà des aspects judiciaires et criminels, ce drame est le reflet d'une profonde détresse sociale.

Pour la psychologue Lory Zephyr, spécialisée en santé mentale maternelle, cet événement n’est rien de moins que le «symptôme de la crise sociale à laquelle on est confronté dans notre société».

«Il y a son histoire qui est révélée aujourd'hui dans dans les journaux, mais il y a peut-être beaucoup de gens dans des situations vulnérables, encore aujourd'hui, au Québec, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de soutien. Comment est-ce qu'on arrive à les aider avant qu'il y ait un autre drame humain?»

Lory Zephyr

