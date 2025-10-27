 Aller au contenu
1300 enseignants ont claqué la porte en un an

Des profs démissionnent: «La tâche est trop lourde et trop complexe»

le 27 octobre 2025 08:24

Des profs démissionnent: «La tâche est trop lourde et trop complexe»
1300 enseignants permanents ont remis leur démission dans les écoles publiques du Québec en seulement une année. / Adobe Stock

1300 enseignants permanents ont remis leur démission dans les écoles publiques du Québec en seulement une année. 

C'est le constat du Journal de Montréal, selon des chiffres fournis par le ministère de l'Éducation.

Il s'agit d'une augmentation de 67 % en cinq ans, passant de 791 démissions en 2019-2020 à 1 319 en 2023-2024.

Pourquoi?

Écoutez les explications de Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, au micro de Patrick Lagacé. 

«La tâche, elle est trop lourde et surtout, trop complexe. On voit souvent des classes avec une dizaine de plans d'intervention. [...] Il y en a tellement dans une classe que l'enseignante n'est pas capable de suffire à la classe et à un moment donné, elle s'épuise. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec cet épuisement qui s'accumule, à un moment donné, on a un geste qui vient provoquer la démission, souvent un geste associé à la violence.»

Richard Bergevin

