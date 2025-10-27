1300 enseignants ont claqué la porte en un an

1300 enseignants permanents ont remis leur démission dans les écoles publiques du Québec en seulement une année.

C'est le constat du Journal de Montréal, selon des chiffres fournis par le ministère de l'Éducation.

Il s'agit d'une augmentation de 67 % en cinq ans, passant de 791 démissions en 2019-2020 à 1 319 en 2023-2024.

Pourquoi?

Écoutez les explications de Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, au micro de Patrick Lagacé.