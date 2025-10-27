Les médecins sont furieux, mais aussi heurtés

Les médecins sont furieux depuis l'adoption sous bâillon de la loi spéciale. 15 % de leur rémunération sera désormais liée à l'atteinte d'objectifs de performance fixés par le gouvernement du Québec.

Plusieurs médecins ont dénoncé l'attitude du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du premier ministre François Legault.

Écoutez le Dr Claude Rivard, omnipraticien depuis plus de 30 ans, et le Dr Eric Schlader, chirurgien orthopédiste depuis 12 ans, dénoncer la loi spéciale et ses impacts au micro de Patrick Lagacé, lundi.