La campagne électorale municipale entre dans sa dernière semaine et les candidats multiplient les publications sur les réseaux sociaux.

Certaines retiennent l'attention plus que d'autres. C'est le cas notamment de la mairesse sortante de Saguenay, Julie Dufour, et du candidat à la mairie de Montréal, Luc Rabouin.

Ce dernier a décidé de se munir d'un slogan qui lance une pointe à son adversaire Soraya Martinez Ferrada. Cette dernière n'a pas aimé et a décidé de répliquer.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle qui revient sur ce qui a fait réagir sur le web pendant la fin de semaine au micro de Patrick Lagacé.