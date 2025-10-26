 Aller au contenu
Société
Livre La vie commence où la peur s’arrête

«Ça montre l'importance de rêver grand même si ça fait peur»

par 98.5

0:00
13:17

Denis Lévesque / Cogeco Média

L'animateur de l’émission VLOG à TVA et survivant du cancer, Dominic Arpin, a récemment publié son tout premier livre La vie commence où la peur s’arrête

Écoutez l'auteur présenter le contenu de son ouvrage, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Le livre est devenu assez autobiographique sur la quête dans laquelle je suis depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années après le cancer du rein dont j'ai été diagnostiqué. Ça a vraiment beaucoup changé ma vie et ma façon de la voir. Ça parle de l'importance d'affronter ses peurs, de sortir de sa zone de confort, puis de rêver grand, même si ça nous fait peur.»

Dominic Arpin

Aussi dans cette chronique : 

  • J’en reviens pas de la semaine : Il s’est fait prendre deux fois dans des vidéos générées par l’IA (la plateforme Sora)

