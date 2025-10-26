L'animateur de l’émission VLOG à TVA et survivant du cancer, Dominic Arpin, a récemment publié son tout premier livre La vie commence où la peur s’arrête.
Écoutez l'auteur présenter le contenu de son ouvrage, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Le livre est devenu assez autobiographique sur la quête dans laquelle je suis depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années après le cancer du rein dont j'ai été diagnostiqué. Ça a vraiment beaucoup changé ma vie et ma façon de la voir. Ça parle de l'importance d'affronter ses peurs, de sortir de sa zone de confort, puis de rêver grand, même si ça nous fait peur.»

