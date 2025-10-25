 Aller au contenu
Politique
Trump rompt les négociations

«Le Canada est dans l'impuissance et ça devient éclatant»

par 98.5

0:00
8:05

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 octobre 2025 11:02

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Le Canada est dans l'impuissance et ça devient éclatant»
Donald Trump a décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada, en justifiant sa décision par une publicité de l'Ontario mettant de l'avant l’ancien président américain, Ronald Reagan, qui critique les tarifs douaniers. / Allison Robbert / The Associated Press

Donald Trump a décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada, en justifiant sa décision par une publicité de l'Ontario mettant de l'avant l’ancien président américain, Ronald Reagan, qui critique les tarifs douaniers.

Écoutez le chroniqueur Christian Durfour, discuter de cette colère de Trump contre le Canada et de ce qu'elle révèle de sa relation avec Carney, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«J'ai rarement été autant déprimé pour une chronique, parce qu'il y a un côté très très inquiétant pour monsieur Carney. Il est dans l'impuissance. Le Canada est dans l'impuissance par rapport aux États-Unis et ça devient éclatant. Le Canada est ramené au rapport de force.»

Christian Durfour

Vous aimerez aussi

Près de 2M$ pour contester Loi sur la laïcité de l’État
La commission
Près de 2M$ pour contester Loi sur la laïcité de l’État
0:00
5:30
«C'était soit une loi imposée ou une entente imposée, elle est où la négo?»
Lagacé le matin
«C'était soit une loi imposée ou une entente imposée, elle est où la négo?»
0:00
13:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Les Canadiens prêts à faire face aux Canucks à Vancouver
Rattrapage
Signé Lévesque
Les Canadiens prêts à faire face aux Canucks à Vancouver
30 ans du référendum et de l'album Atrocetomique des Colocs
Rattrapage
Chronique culturelle
30 ans du référendum et de l'album Atrocetomique des Colocs
Quelles sont les origines de l'Halloween?
Rattrapage
Chronique historique
Quelles sont les origines de l'Halloween?
Comment se porte la campagne municipale à Québec?
Rattrapage
Course à la mairie
Comment se porte la campagne municipale à Québec?
«C'est super accrocheur, à l'image de tout ce qu'ils ont fait»
Rattrapage
Album Toujours les vacances des Trois Accords
«C'est super accrocheur, à l'image de tout ce qu'ils ont fait»
«Si les Canadiens jouent de leur mieux, le match devrait être de leur côté»
Rattrapage
Match des Canadiens à Vancouver
«Si les Canadiens jouent de leur mieux, le match devrait être de leur côté»
«J'ai été vraiment très très déçu» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Deliver Me from Nowhere
«J'ai été vraiment très très déçu» -Stéphane Leclair
l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
Rattrapage
Histoire dans le Journal de Montréal
l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
Loi spéciale : «Ça ne tiendrait pas la route devant les tribunaux»
Rattrapage
Adoptée sous bâillon
Loi spéciale : «Ça ne tiendrait pas la route devant les tribunaux»
Exhibitionnistes à Sherbrooke : «Certains ont commencé à confronter ces gens-là»
Rattrapage
Tour des nouvelles au Québec
Exhibitionnistes à Sherbrooke : «Certains ont commencé à confronter ces gens-là»
Le corps des femmes instrumentalisé dans une tendance sur internet
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le corps des femmes instrumentalisé dans une tendance sur internet
Club soda : une soirée d'impro délirante au menu
Rattrapage
Chronique culturelle
Club soda : une soirée d'impro délirante au menu
«C'est complètement démesuré et ça brime le droit de s'exprimer des médecins»
Rattrapage
Loi spéciale adoptée sous bâillon
«C'est complètement démesuré et ça brime le droit de s'exprimer des médecins»
«C'est du Trump pur : si je perds, c'est parce qu'ils sont en train de tricher»
Rattrapage
Publicité de l'Ontario contre les tarifs
«C'est du Trump pur : si je perds, c'est parce qu'ils sont en train de tricher»