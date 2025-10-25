Trump rompt les négociations

Donald Trump a décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada, en justifiant sa décision par une publicité de l'Ontario mettant de l'avant l’ancien président américain, Ronald Reagan, qui critique les tarifs douaniers.

