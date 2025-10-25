Trump rompt les négociations

Donald Trump a décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada, en justifiant sa décision par une publicité de l'Ontario mettant de l'avant l’ancien président américain, Ronald Reagan, qui critique les tarifs douaniers.
Écoutez le chroniqueur Christian Durfour, discuter de cette colère de Trump contre le Canada et de ce qu'elle révèle de sa relation avec Carney, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«J'ai rarement été autant déprimé pour une chronique, parce qu'il y a un côté très très inquiétant pour monsieur Carney. Il est dans l'impuissance. Le Canada est dans l'impuissance par rapport aux États-Unis et ça devient éclatant. Le Canada est ramené au rapport de force.»