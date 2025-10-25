Match des Canadiens à Vancouver

Les Canadiens de Montréal affronteront les Canucks samedi soir, à Vancouver, après une défaite jeudi contre les Oilers d’Edmonton.
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco, mettre la table en vue de cette rencontre au micro de Denis Lévesque.
«Ils vont certainement vouloir passer à d'autres choses mentalement, jouer ce match-là, puis oublier l'autre à Edmonton, qui a été chaotique. Les Canucks, c'est une équipe qui travaille un peu à se rebâtir. C'est une équipe qui va donner une compétition aux Canadiens, mais s’ils jouent de leur mieux, je pense que le match devrait aller de leur côté.»