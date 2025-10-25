 Aller au contenu
Société
Réseaux sociaux

Le corps des femmes instrumentalisé dans une tendance sur internet

par 98.5

0:00
6:31

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 octobre 2025 08:59

Avec

Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le corps des femmes instrumentalisé dans une tendance sur internet
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Une nouvelle tendance humoristique sur les réseaux sociaux instrumentalise le corps des femmes.

Écoutez Frédéric Labelle en discuter lors de sa chronique Réseaux sociaux, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Vous aimerez aussi

l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
Signé Lévesque
l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
0:00
7:17
«Les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu» -Biz
Le Québec maintenant
«Les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu» -Biz
0:00
5:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«C'est super accrocheur, à l'image de tout ce qu'ils ont fait»
Rattrapage
Album Toujours les vacances des Trois Accords
«C'est super accrocheur, à l'image de tout ce qu'ils ont fait»
«Si les Canadiens jouent de leur mieux, le match devrait être de leur côté»
Rattrapage
Match des Canadiens à Vancouver
«Si les Canadiens jouent de leur mieux, le match devrait être de leur côté»
«J'ai été vraiment très très déçu» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Deliver Me from Nowhere
«J'ai été vraiment très très déçu» -Stéphane Leclair
l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
Rattrapage
Histoire dans le Journal de Montréal
l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
Loi spéciale : «Ça ne tiendrait pas la route devant les tribunaux»
Rattrapage
Adoptée sous bâillon
Loi spéciale : «Ça ne tiendrait pas la route devant les tribunaux»
Exhibitionnistes à Sherbrooke : «Certains ont commencé à confronter ces gens-là»
Rattrapage
Tour des nouvelles au Québec
Exhibitionnistes à Sherbrooke : «Certains ont commencé à confronter ces gens-là»
Club soda : une soirée d'impro délirante au menu
Rattrapage
Chronique culturelle
Club soda : une soirée d'impro délirante au menu
«C'est complètement démesuré et ça brime le droit de s'exprimer des médecins»
Rattrapage
Loi spéciale adoptée sous bâillon
«C'est complètement démesuré et ça brime le droit de s'exprimer des médecins»
«C'est du Trump pur : si je perds, c'est parce qu'ils sont en train de tricher»
Rattrapage
Publicité de l'Ontario contre les tarifs
«C'est du Trump pur : si je perds, c'est parce qu'ils sont en train de tricher»
«C'est son meilleur en 25 ans de carrière» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Nouveau spectacle d’Ariane Moffatt
«C'est son meilleur en 25 ans de carrière» -Stéphane Leclair
«C'est la faute à Trump, je n’irais pas lui donner un tip» -Denis Lévesque
Rattrapage
Fermeture de deux usines Packard
«C'est la faute à Trump, je n’irais pas lui donner un tip» -Denis Lévesque
C'est bientôt la Semaine nationale de reconnaissance des brigadiers scolaires
Rattrapage
27 octobre au 2 novembre
C'est bientôt la Semaine nationale de reconnaissance des brigadiers scolaires
«Le point tournant, c'est en quatrième manche»
Rattrapage
Victoire des Blues Jays vendredi
«Le point tournant, c'est en quatrième manche»
La loi spéciale sur la rémunération des médecins adoptée sous bâillon
Rattrapage
Revue de presse
La loi spéciale sur la rémunération des médecins adoptée sous bâillon