Nouveau spectacle d’Ariane Moffatt

Stéphane Leclair a eu l'occasion d'assister au tout nouveau spectacle de la chanteuse Ariane Moffatt intitulé Airs de jeux.
Écoutez le chroniqueur culturel faire part de ses impressions au sujet de ce spectacle, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Je pense que c'est son meilleur spectacle en 25 ans de carrière. Très souvent, elle est derrière un instrument, guitare au piano ou clavier et elle est vraiment impressionnante. Mais là, plus que jamais, elle ose s'amener près de la scène sans instruments. Elle est plus à l'aise que jamais et ça nous permet de découvrir ou redécouvrir cet album-là qu'elle a lancé plus tôt cette année.»