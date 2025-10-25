 Aller au contenu
Match à venir contre les Canucks

«D'après moi, Dobes sera dans le filet, Sam a de la misère»

«D'après moi, Dobes sera dans le filet, Sam a de la misère»
Les Canadiens de Montréal affronteront les Canucks samedi soir, à Vancouver, après une défaite jeudi contre les Oilers d’Edmonton.

Écoutez Jean-François Baril mettre la table en vue de cette rencontre, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque.

«La question c'est qui sera devant le filet? D'après moi, ce sera Jakub Dobes parce que Sam a de la misère. Dobes c'est dans les meilleurs de la ligue depuis le début de la saison. Il a huit matchs de joués, il ne faut pas s'enflammer. Mais présentement, il a un pourcentage d'efficacité moyen et il est gros devant son filet. Samuel c'est tout le contraire présentement. Il doute, ça parait. Mais il sent qu'on a moins confiance, donc il a moins confiance.»

Jean-François Baril

