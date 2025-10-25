 Aller au contenu
Politique
Revue de presse

La loi spéciale sur la rémunération des médecins adoptée sous bâillon

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 octobre 2025 07:24

Avec

Caroline Bertrand
Denis Lévesque
La loi spéciale sur la rémunération des médecins adoptée sous bâillon
La loi spéciale concernant la rémunération des médecins qui a été adoptée sous bâillon samedi, au petit matin. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

La loi spéciale concernant la rémunération des médecins qui a été adoptée sous bâillon samedi, au petit matin.

Écoutez Caroline Legault aborder le sujet lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.

«C'était plus de 200 pages. Alors, ça a pris plusieurs heures pour passer à travers tout ça. Qu'est-ce que ça change? Ça vient notamment mettre fin aux moyens de pression des médecins, parce que la nouvelle loi leur interdit de faire des actions concertées qui nuiraient à l'accès aux soins et à la formation sous peine de lourdes pénalités. Aussi, ça, c'est l'enjeu depuis le début, une partie de la rémunération des médecins qui dorénavant va être liée à des objectifs de performance.»

Caroline Bertrand

Écoutez les autres détails concernant l'entrée en vigueur de cette loi.

Aussi dans cette revue de presse :

  • Le Devoir : Entrevue de Paul Saint-Pierre-Plamondon concernant l'indépendance du Québec

