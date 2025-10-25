La loi spéciale concernant la rémunération des médecins qui a été adoptée sous bâillon samedi, au petit matin.
Écoutez Caroline Legault aborder le sujet lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«C'était plus de 200 pages. Alors, ça a pris plusieurs heures pour passer à travers tout ça. Qu'est-ce que ça change? Ça vient notamment mettre fin aux moyens de pression des médecins, parce que la nouvelle loi leur interdit de faire des actions concertées qui nuiraient à l'accès aux soins et à la formation sous peine de lourdes pénalités. Aussi, ça, c'est l'enjeu depuis le début, une partie de la rémunération des médecins qui dorénavant va être liée à des objectifs de performance.»
Écoutez les autres détails concernant l'entrée en vigueur de cette loi.
Aussi dans cette revue de presse :
- Le Devoir : Entrevue de Paul Saint-Pierre-Plamondon concernant l'indépendance du Québec