Les Blue Jays de Toronto et les Dodgers de Los Angeles s'affrontent vendredi soir pour le premier match de la Série mondiale 2025.

Le journaliste Jeremy Filosa est sur place pour couvrir ce moment historique. «C'est incroyable parce que c'est historique pour le Canada. Ça fait tellement longtemps que le Canada n'est pas allé en finale d'une série mondiale», souligne-t-il.

Écoutez Meeker Guerrier parler avec Jeremy Filosa du match qui aura lieu ce soir à Toronto entre les Blue Jays et Les Dodgers de Los Angeles, au micro de Philippe Cantin.