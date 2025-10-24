 Aller au contenu
Société
Réforme de la rémunération des médecins

Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva

par 98.5

Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva
Le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, a qualifié la journée de «jour très sombre». / Adobe Stock

Les députés de l'Assemblée nationale sont en séance extraordinaire à la demande du premier ministre François Legault pour imposer sa réforme de la rémunération des médecins. Ces derniers sont en colère contre le gouvernement.

Entouré de nombreux médecins et membres du personnel devant le CHUM, le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, a qualifié la journée de «jour très sombre», non seulement pour les spécialistes, mais pour l'ensemble du réseau de la santé.

Il a même comparé la stratégie de la CAQ au régime soviétique et à Cuba.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville faire le point sur le conflit qui oppose les médecins au gouvernement Legault, au micro de Philippe Cantin.

«Je n'avais jamais, jamais, jamais vu le président de la Fédération des médecins spécialistes aussi en furie, aussi en colère. Il y a eu des mots extrêmement durs à l'endroit du gouvernement Legault, en raison, évidemment, du dépôt de ce projet de loi spéciale, qui va donc modifier le mode de rémunération des médecins spécialistes.»

Philippe Bonneville

