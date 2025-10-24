 Aller au contenu
Politique municipale
Certains candidats font parler d’eux... pour de mauvaises raisons!

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 24 octobre 2025 14:42

Avec

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Certains candidats aux élections municipales font grand bruit sur les réseaux sociaux. 

Écoutez Frédéric Labelle présenter quelques personnes plutôt originales qui font partie de cette course à la mairie. 

