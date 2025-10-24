Les Blue Jays de Toronto sont de retour en Série mondiale, et l'engouement est tel qu'une véritable fièvre s'est emparée des amateurs de baseball au Canada.

Dans le monde du baseball, les statistiques sont reines, mais elles sont aussi faites pour être brisées, souligne Mario Langlois. «Les statistiques, c'est la preuve de ce qui s'est passé. Ce n’est pas la preuve de ce qui va se passer», précise-t-il.

Écoutez Mario Langlois, animateur de l’émission Les amateurs de sports, parler de la frénésie des Blue Jays, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.