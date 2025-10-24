Les Trois Accords: «Toujours les vacances»

Simon Proulx, chanteur et guitariste des Trois Accords, présente le huitième album du groupe, Toujours les vacances.

L'oeuvre est marquée par des sonorités de voyage, des thèmes d’aventure, explorant l’émotion et l’amour tout en conservant l’essence punk rock et en intégrant de nouveaux instruments.

Écoutez le chanteur et guitariste des Trois Accords en discussion avec Catherine Brisson et Patrick Lagacé, vendredi, à Lagacé le matin.

Le lancement officiel de l'album aura lieu à l’Espace Saint-Denis, avec une scénographie inspirée de montagne enneigée.