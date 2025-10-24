 Aller au contenu
Arts et spectacles
Les Trois Accords: «Toujours les vacances»

Un huitième album: «On donne l'impression d'aller un peu partout» -Simon Proulx

par 98.5

0:00
11:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 octobre 2025 09:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Un huitième album: «On donne l'impression d'aller un peu partout» -Simon Proulx
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Simon Proulx, chanteur et guitariste des Trois Accords, présente le huitième album du groupe, Toujours les vacances. 

L'oeuvre est marquée par des sonorités de voyage, des thèmes d’aventure, explorant l’émotion et l’amour tout en conservant l’essence punk rock et en intégrant de nouveaux instruments. 

Écoutez le chanteur et guitariste des Trois Accords en discussion avec Catherine Brisson et Patrick Lagacé, vendredi, à Lagacé le matin.

Le lancement officiel de l'album aura lieu à l’Espace Saint-Denis, avec une scénographie inspirée de montagne enneigée. 

