Les Canadiens s'inclinent à Edmonton

Les Canadiens de Montréal ont perdu 6 à 5 face aux Oilers à Edmonton jeudi soir.
Le but vainqueur a été inscrit avec 69 secondes à jouer au match.
Le filet égalisateur des Oilers a été marqué en milieu de troisième alors que Josh Anderson était au cachot en raison d'une controversée punition pour conduite antisportive.
L'entraîneur Martin St-Louis et les joueurs du Tricolore n'ont d'ailleurs pas manqué de critiquer le travail des officiels après la rencontre.
Autres sujets abordés
- Macklin Celebrini en feu dans une victoire de 6-5 des Sharks face aux Rangers;
- Début de la Série mondiale de baseball à Toronto | Le 98.5 est sur place;
- Félix Auger-Aliassime affronte l'Espagnol Jaume Munar en quart de finale au tournoi de Bâle.