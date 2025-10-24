Les Canadiens s'inclinent à Edmonton

Les Canadiens de Montréal ont perdu 6 à 5 face aux Oilers à Edmonton jeudi soir.

Le but vainqueur a été inscrit avec 69 secondes à jouer au match.

Le filet égalisateur des Oilers a été marqué en milieu de troisième alors que Josh Anderson était au cachot en raison d'une controversée punition pour conduite antisportive.

L'entraîneur Martin St-Louis et les joueurs du Tricolore n'ont d'ailleurs pas manqué de critiquer le travail des officiels après la rencontre.

