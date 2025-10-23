 Aller au contenu
Politique internationale
Des sanctions inédites aux pétroliers russes

Guerre en Ukraine : les sanctions américaines font monter les prix du pétrole

par 98.5

0:00
7:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 octobre 2025 15:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Guerre en Ukraine : les sanctions américaines font monter les prix du pétrole
Les sanctions contre le pétrole russe ont un impact direct à la pompe. / The Associated Press

L'administration Trump a frappé fort mercredi en imposant des sanctions à deux géants pétroliers russes, Rosneft et Lukoil.

Le président russe Vladimir Pouine a qualifié les sanctions de «sérieuses», mais il a surtout, il a dénoncé l'« hypocrisie » de Washington qui reporte un sommet prévu à Budapest.

Écoutez l'analyse de l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies, le général Dominique Trinquant, au micro de Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant.

«Le premier point que je dois vous dire à propos des dernières sanctions américaines, c'est que c'est la première fois que monsieur Trump impose des sanctions.»

Dominique Trinquant

