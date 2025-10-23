Des sanctions inédites aux pétroliers russes

L'administration Trump a frappé fort mercredi en imposant des sanctions à deux géants pétroliers russes, Rosneft et Lukoil.
Le président russe Vladimir Pouine a qualifié les sanctions de «sérieuses», mais il a surtout, il a dénoncé l'« hypocrisie » de Washington qui reporte un sommet prévu à Budapest.
Écoutez l'analyse de l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies, le général Dominique Trinquant, au micro de Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant.
«Le premier point que je dois vous dire à propos des dernières sanctions américaines, c'est que c'est la première fois que monsieur Trump impose des sanctions.»