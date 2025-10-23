Des sanctions inédites aux pétroliers russes

L'administration Trump a frappé fort mercredi en imposant des sanctions à deux géants pétroliers russes, Rosneft et Lukoil.

Le président russe Vladimir Pouine a qualifié les sanctions de «sérieuses», mais il a surtout, il a dénoncé l'« hypocrisie » de Washington qui reporte un sommet prévu à Budapest.

Écoutez l'analyse de l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies, le général Dominique Trinquant, au micro de Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant.