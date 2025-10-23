Victoire à Calgary

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match mercredi soir contre les Flames à Calgary.
Écoutez Martin McGuire brosser le portrait de cette rencontre, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça n'a pas été parfait. Mais à la fin de la troisième période, le Canadien s'est mis à jouer comme Martin voudrait les voir jouer, disons pour 80 % d'un match. Là, ils se défendaient bien et ne donnaient rien aux Flames. Et ils sont tellement confiants en prolongation. Ils n'ont pas peur d'aller là, puis ça se voit. Ça pue la confiance quand ils sont en prolongation. Ils sont confortables.»