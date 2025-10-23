Émission de GES

En raison de la consommation énergétique colossale des centres de données du Texas ou de la Californie et du refroidissement nécessaire, l'IA pourrait émettre plus de CO2 que l'automobile d'ici dix ans.

Une catastrophe énergétique qui, paradoxalement, ne fait l'objet d'aucune dénonciation de la part des groupes environnementaux.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l'actualité, jeudi, à La commission.

Autre sujet abordé: