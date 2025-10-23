 Aller au contenu
Société
Émission de GES

L'IA bientôt plus polluante que la voiture

par 98.5

0:00
2:50

Entendu dans

La commission

le 23 octobre 2025 14:10

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'IA bientôt plus polluante que la voiture
La commission / Cogeco Média

En raison de la consommation énergétique colossale des centres de données du Texas ou de la Californie et du refroidissement nécessaire, l'IA pourrait émettre plus de CO2 que l'automobile d'ici dix ans.

Une catastrophe énergétique qui, paradoxalement, ne fait l'objet d'aucune dénonciation de la part des groupes environnementaux.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l'actualité, jeudi, à La commission.

Autre sujet abordé: 

  • Une action collective a été déposée au Québec contre Marché Goodfood.

«C'est silence radio et aucun groupe environnemental sur la planète qui nous parle de ça.»

Nathalie Normandeau

