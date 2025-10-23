Loi spéciale en santé

L'ultimatum de François Legault et la menace d'une loi spéciale ont créé une onde de choc sans précédent chez les médecins de famille.

Québec souhaite lier les objectifs de performance à la rémunération avec le projet de loi 106, et menace de déposer une loi spéciale pour imposer les conditions de pratique et interdire les moyens de pression.

Le Dr Jean-François Forcier, qui possède une charge de 1800 à 2200 patients après plus de 30 ans de pratique, a annoncé sa retraite pour le printemps, se disant incapable d’endurer un climat où le gouvernement s'immisce « directement dans les soins aux patients »

Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Marc-André Amyot, affirme que si aucune entente n'est possible d'ici l'échéance de vendredi matin, l'unique solution est de confier le dossier à un mécanisme d'arbitrage indépendant, comme l'ont fait d'autres provinces canadiennes.

