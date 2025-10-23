 Aller au contenu
Économie
Un rappel à l'ordre

Les recours collectifs forcent les entreprises à changer

par 98.5

0:00
15:42

Entendu dans

Radio textos

le 23 octobre 2025 12:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les recours collectifs forcent les entreprises à changer
Radio textos / Cogeco Média

L’action collective offre aux citoyens un pouvoir immense.

Bien souvent il s'agit du seul moyen d’obliger les géants à se conformer à la loi, que ce soit pour une étiquette erronée chez Dollarama concernant les écofrais, ou pour la composition chimique des olives noires. 

Selon Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie à L’Actualité, ces actions ne servent pas seulement à obtenir un chèque. Elles sont un rappel à l’ordre pour les pratiques douteuses, le mensonge corporatif, et parfois même, le mécanisme par excellence pour dénoncer des agressions sexuelles en milieu institutionnel.

Écoutez son analyse, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à l'émission Radio textos.

Vous aimerez aussi

Camionnage: une autre tuile est tombée sur Paccar
La commission
Camionnage: une autre tuile est tombée sur Paccar
0:00
9:01
Le constructeur Paccar met 300 travailleurs à pied
Le Québec maintenant
Le constructeur Paccar met 300 travailleurs à pied
0:00
6:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Deux Québécois sur trois vont quand même travailler lorsqu'ils sont malades
Rattrapage
Pression financière, sociale ou organisationnelle
Deux Québécois sur trois vont quand même travailler lorsqu'ils sont malades
Dépression saisonnière: des solutions efficaces pour passer à travers l'hiver
Rattrapage
Une période difficile psychologiquement
Dépression saisonnière: des solutions efficaces pour passer à travers l'hiver
Amour virtuel: «Deux époques, avant et après ChatGPT» -Simon Dubé
Rattrapage
Relations avec l'IA
Amour virtuel: «Deux époques, avant et après ChatGPT» -Simon Dubé
La fessée devrait-elle être illégale?
Rattrapage
Violence en milieu familial
La fessée devrait-elle être illégale?
«Tu as perdu tout argument quand tu arrives à infliger de la violence»
Rattrapage
Radio textos
«Tu as perdu tout argument quand tu arrives à infliger de la violence»
Beau-père: le nouveau roman d'horreur de Stéphane Dompierre
Rattrapage
Un huitième roman
Beau-père: le nouveau roman d'horreur de Stéphane Dompierre
François Legault: «Il va probablement aller jusqu'au bout, mais...»
Rattrapage
Toujours aussi impopulaire dans les sondages
François Legault: «Il va probablement aller jusqu'au bout, mais...»
Devrait-on se concentrer politiquement sur ce qui vous préoccupe vraiment?
Rattrapage
Sondage SOM-La Presse
Devrait-on se concentrer politiquement sur ce qui vous préoccupe vraiment?
«On vit à l'époque du "Far Web"» -François Charron
Rattrapage
Que se passe-t-il avec nos informations?
«On vit à l'époque du "Far Web"» -François Charron
Cri du cœur d’un coach: les jeunes sont blessés par la critique
Rattrapage
Quelque chose est en train de glisser
Cri du cœur d’un coach: les jeunes sont blessés par la critique
Est-ce que Jack L'Éventreur a étudié à l’université McGill?
Rattrapage
Propos choc d'un médecin avant de mourir
Est-ce que Jack L'Éventreur a étudié à l’université McGill?
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
Rattrapage
La tendance a changé ces dernières années
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
Comment peut-on définir une voiture de luxe en 2025?
Rattrapage
Le prix moyen au Canada atteint plus de 65 000$
Comment peut-on définir une voiture de luxe en 2025?
Trouvez-vous la campagne électorale municipale plate?
Rattrapage
Peu d'intérêt au sein de la population
Trouvez-vous la campagne électorale municipale plate?