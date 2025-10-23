L’action collective offre aux citoyens un pouvoir immense.

Bien souvent il s'agit du seul moyen d’obliger les géants à se conformer à la loi, que ce soit pour une étiquette erronée chez Dollarama concernant les écofrais, ou pour la composition chimique des olives noires.

Selon Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie à L’Actualité, ces actions ne servent pas seulement à obtenir un chèque. Elles sont un rappel à l’ordre pour les pratiques douteuses, le mensonge corporatif, et parfois même, le mécanisme par excellence pour dénoncer des agressions sexuelles en milieu institutionnel.

