Relations avec l'IA

Le phénomène de l'amour avec des partenaires propulsés par l'intelligence artificielle explose depuis l'avènement des grands modèles de langage.

Alors que la solitude gagne du terrain, des individus s'attachent émotionnellement à leur compagnon virtuel.

Le professeur au département de sexologie de l'UQAM et cofondateur du Congrès international «L'Amour et le sexe avec les robots», Simon Dubé s'inquiète du fait que les entreprises comme OpenAI ne visent pas le bien-être, mais plutôt l'engagement maximal des utilisateurs.

