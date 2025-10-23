Relations avec l'IA

 Aller au contenu
Amour virtuel: «Deux époques, avant et après ChatGPT» -Simon Dubé

Amour virtuel: «Deux époques, avant et après ChatGPT» -Simon Dubé
L'amour avec des partenaires propulsés par l'intelligence artificielle (comme Réplika ou Character.AI) est en augmentation. / splitov27 / Adobe Stock

Le phénomène de l'amour avec des partenaires propulsés par l'intelligence artificielle explose depuis l'avènement des grands modèles de langage. 

Alors que la solitude gagne du terrain, des individus s'attachent émotionnellement à leur compagnon virtuel.

Le professeur au département de sexologie de l'UQAM et cofondateur du Congrès international «L'Amour et le sexe avec les robots», Simon Dubé s'inquiète du fait que les entreprises comme OpenAI ne visent pas le bien-être, mais plutôt l'engagement maximal des utilisateurs.

Écoutez l'analyse complète de l'expert Simon Dubé, au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi, à l'émission Radio textos.

«J'aime dire que, en fait, il y a deux époques en ce moment, il y a avant et après ChatGPT.»

Simon Dubé

