Politique provinciale
Projet de loi de la CAQ

CPE: «Qu'on l'accepte, le hijab, parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices»

par 98.5

0:00
7:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2025 09:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
CPE: «Qu'on l'accepte, le hijab, parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique à Lagacé le matin, jeudi, Luc Ferrandez réagit au projet de la CAQ d’interdire les signes religieux, principalement le hijab, dans les garderies du Québec.

Selon lui, le gouvernement de François Legault se tire dans le pied s'il va de l'avant avec cette mesure.

Écoutez son coup de gueule au micro de Patrick Lagacé.

«Compte tenu du manque de personnes qu'on a en garderie, je dirais qu'on l'accepte, le hijab, parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices. Il n'y aura pas d'aggravation [du phénomène], il n'y en aura pas demain matin.»

Luc Ferrandez

