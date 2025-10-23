Projet de loi de la CAQ

À l'occasion de sa chronique à Lagacé le matin, jeudi, Luc Ferrandez réagit au projet de la CAQ d’interdire les signes religieux, principalement le hijab, dans les garderies du Québec.

Selon lui, le gouvernement de François Legault se tire dans le pied s'il va de l'avant avec cette mesure.

Écoutez son coup de gueule au micro de Patrick Lagacé.