Rémunération et performance

Le gouvernement Legault s’apprête à présenter une loi spéciale pour encadrer la rémunération et la charge de travail des médecins, un geste vivement critiqué par les corps médicaux.

Le chroniqueur Luc Ferrandez appuie la décision du gouvernement. Il base sa thèse sur une analyse des budgets de la santé des 15 dernières années, affirmant qu’il y a eu une augmentation importante des dépenses qui dépasse largement l’inflation et la croissance démographique, sans pour autant améliorer la performance du réseau.

Le chroniqueur reconnaît que les médecins sont «frustrés» et ont «raison d’être frustrés» face au manque de ressources et aux promesses non tenues de décentralisation de la première ligne. Il soutient malgré tout la stratégie du gouvernement.