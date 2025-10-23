 Aller au contenu
Politique provinciale
Malgré la démobilisation des médecins

Négos avec les médecins: le premier ministre met une date pour sa loi spéciale

par 98.5

0:00
11:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2025 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Négos avec les médecins: le premier ministre met une date pour sa loi spéciale
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

On savait qu’une loi spéciale était dans les cartons pour le gouvernement de François Legault dans sa négociation avec les médecins québécois, mais le premier ministre a décidé d’annoncer ses couleurs le jour même du dépôt de son offre finale.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne la démobilisation des médecins, les risques pour l’accessibilité aux soins, et la stratégie gouvernementale perçue comme une mascarade par la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Autres sujets traités:

  • Popularité de Legault: dans quelle mesure le gouvernement espère que ça va faire bouger l’aiguille?
  • Partielle à venir dans Chicoutimi: le PQ va dévoiler l’identité de sa candidate.

