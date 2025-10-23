Malgré la démobilisation des médecins

On savait qu’une loi spéciale était dans les cartons pour le gouvernement de François Legault dans sa négociation avec les médecins québécois, mais le premier ministre a décidé d’annoncer ses couleurs le jour même du dépôt de son offre finale.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne la démobilisation des médecins, les risques pour l’accessibilité aux soins, et la stratégie gouvernementale perçue comme une mascarade par la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

