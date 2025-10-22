 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens à Calgary

Voyage dans l'Ouest: «Ce n'est plus aussi difficile que ça l'a été»

par 98.5

0:00
4:06

Entendu dans

La commission

le 22 octobre 2025 12:58

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Voyage dans l'Ouest: «Ce n'est plus aussi difficile que ça l'a été»
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal sont en Alberta pour affronter les Flames de Calgary, mercredi soir. 

Serait-ce une «victoire facile» qui attend le Tricolore, contre un adversaire qui n'a qu'un seul gain en sept matchs en ce début de saison? 

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs du CH, mettre la table pour la rencontre qui sera diffusée dès 20h sur Cogeco Média, mercredi.

Autres sujets abordés: 

  • L'absence du Québécois Jonathan Huberdeau;
  • Le jeune gardien des Flames, rival de Lane Hutson pour le trophée Calder la saison dernière;
  • Une comparaison de la situation des Oilers d’Edmonton et des Canucks de Vancouver; 
  • Martin St-Louis souhaite stabiliser le jeu du Canadien;
  • Samuel Montembeault cède encore sa place à Jakub Dobes mercredi. Il devrait toutefois affronter les Oilers jeudi.

