Les Canadiens à Calgary

Les Canadiens de Montréal sont en Alberta pour affronter les Flames de Calgary, mercredi soir.

Serait-ce une «victoire facile» qui attend le Tricolore, contre un adversaire qui n'a qu'un seul gain en sept matchs en ce début de saison?

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs du CH, mettre la table pour la rencontre qui sera diffusée dès 20h sur Cogeco Média, mercredi.

Autres sujets abordés: