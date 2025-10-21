Le documentaire Qui veut encore faire de la politique? sera diffusé dès le 25 octobre, sur ICI Télé.
Avec Régis Labeaume, l'oeuvre aborde notamment la vague de démissions de maires et conseillers municipaux au Québec.
L'ex-maire de Québec (2007-2021) souligne les difficultés accrues dans les petites municipalités causées par le manque de ressources; les incivilités internes, la hausse des coûts et l’importance du mentorat et des alliances pour soutenir les élus.
Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp et sa conversation avec Régis Labeaume, mardi, au Québec maintenant.
«Mon coup de cœur, c'est probablement Isabelle Lessard qui a été la plus jeune mairesse élue au Québec. La mairesse de Chapais qui a dû gérer toute l'histoire des feux de forêt là-bas et qui a dû démissionner, puis qui s'est ramassée dans un état psychologique tout à fait lamentable pour elle. J'ai été bien touché par ça, parce que je trouve que cette jeune fille-là, je dois dire, elle avait du potentiel. Elle est très intelligente.»