Le documentaire Qui veut encore faire de la politique? sera diffusé dès le 25 octobre, sur ICI Télé.

Avec Régis Labeaume, l'oeuvre aborde notamment la vague de démissions de maires et conseillers municipaux au Québec.

L'ex-maire de Québec (2007-2021) souligne les difficultés accrues dans les petites municipalités causées par le manque de ressources; les incivilités internes, la hausse des coûts et l’importance du mentorat et des alliances pour soutenir les élus.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp et sa conversation avec Régis Labeaume, mardi, au Québec maintenant.