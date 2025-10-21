 Aller au contenu
Politique fédérale
Centres d'appel

L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG

par 98.5

0:00
19:33

Entendu dans

La commission

le 21 octobre 2025 13:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
Le récent rapport de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, révèle une situation catastrophique à l'Agence du revenu du Canada (ARC). / Adobe Stock

Le récent rapport de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, révèle une situation catastrophique à l'Agence du revenu du Canada (ARC), suscitant la frustration des usagers et la colère des syndicats.

Des appels ont été effectués par le bureau de la VG auprès d’agents dans le but de vérifier l’exactitude de leurs réponses.

Pour les questions d'ordre général sur l'impôt des particuliers, le taux de réponses exactes n'atteignait que 17%.

Écoutez Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l’Impôt, aborder ce rapport, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

De plus, le temps d'attente dépasse les 30 minutes avant de pouvoir parler à un agent.

«J'ai eu des discussions récemment avec le bureau du ministre, avec l'Agence du revenu, je commence à être assez méchant dans mes interventions, parce que c'est une usine de production. Des agents se font "squeezer" pour sortir le plus grand nombre d'appels possible, le plus rapidement possible. La formation est déficiente [...] Il n'y a pas assez d'employés. Puis là, on a le résultat qui nous pète en pleine face.»

Marc Brière

Vous aimerez aussi

«Poilievre continue à faire campagne contre Justin Trudeau« -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Poilievre continue à faire campagne contre Justin Trudeau« -Dimitri Soudas
0:00
8:12
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
La commission
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
0:00
6:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Rattrapage
Carla Bruni a publié le tout en ligne
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Des risques accrus de collusion?
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Rattrapage
Camionnage à rabais
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Rattrapage
1000 camionneurs québécois de moins
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Rattrapage
Six Flags
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Rattrapage
Conflit de travail
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
Rattrapage
Une première depuis 1993
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Rattrapage
Changement de tendance
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Rattrapage
Santé
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Rattrapage
Plus de coûts refilés aux locataires
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
Rattrapage
La police aux trousses des cambrioleurs
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
Rattrapage
Voyages des sénateurs
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»