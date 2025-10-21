Centres d'appel

Le récent rapport de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, révèle une situation catastrophique à l'Agence du revenu du Canada (ARC), suscitant la frustration des usagers et la colère des syndicats.

Des appels ont été effectués par le bureau de la VG auprès d’agents dans le but de vérifier l’exactitude de leurs réponses.

Pour les questions d'ordre général sur l'impôt des particuliers, le taux de réponses exactes n'atteignait que 17%.

Écoutez Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l’Impôt, aborder ce rapport, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

De plus, le temps d'attente dépasse les 30 minutes avant de pouvoir parler à un agent.