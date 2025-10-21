Selon le Bloc québécois, le camionnage à rabais en provenance de l’Ontario a fait perdre 1000 emplois à des camionneurs du Québec depuis 3 ans.

Écoutez l'animateur Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter du phénomène du camionnage incorporé, mardi matin, à l'émission La commission.

On souligne que cette forme de sous-traitance est avantageuse pour les entreprises, car elle leur permet d'éviter de payer les avantages sociaux et de ne pas cotiser à l'État pour ces travailleurs, même s'ils utilisent les routes et les services publics.