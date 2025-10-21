 Aller au contenu
Société
Camionnage à rabais

1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans

par 98.5

0:00
3:26

Entendu dans

La commission

le 21 octobre 2025 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
La commission / Cogeco Média

Selon le Bloc québécois, le camionnage à rabais en provenance de l’Ontario a fait perdre 1000 emplois à des camionneurs du Québec depuis 3 ans.

Écoutez l'animateur Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter du phénomène du camionnage incorporé, mardi matin, à l'émission La commission.

On souligne que cette forme de sous-traitance est avantageuse pour les entreprises, car elle leur permet d'éviter de payer les avantages sociaux et de ne pas cotiser à l'État pour ces travailleurs, même s'ils utilisent les routes et les services publics.

Vous aimerez aussi

La moitié du personnel de soutien scolaire dit être victime de violence physique
Lagacé le matin
La moitié du personnel de soutien scolaire dit être victime de violence physique
0:00
4:33
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
La commission
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
0:00
6:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Rattrapage
Carla Bruni a publié le tout en ligne
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Des risques accrus de collusion?
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
Rattrapage
Centres d'appel
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Rattrapage
1000 camionneurs québécois de moins
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Rattrapage
Six Flags
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Rattrapage
Conflit de travail
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
Rattrapage
Une première depuis 1993
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Rattrapage
Changement de tendance
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Rattrapage
Santé
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Rattrapage
Plus de coûts refilés aux locataires
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
Rattrapage
La police aux trousses des cambrioleurs
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
Rattrapage
Voyages des sénateurs
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»