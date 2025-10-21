 Aller au contenu
Société
Quelque chose est en train de glisser

Cri du cœur d'un coach: les jeunes sont blessés par la critique

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 21 octobre 2025 11:21

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Cri du cœur d’un coach: les jeunes sont blessés par la critique
Cri du cœur d’un coach: les jeunes sont blessés par la critique. / Dusan Kostic / Adobe Stock

Un entraîneur de basketball, Jean-Philippe Poirier, a lancé un cri du coeur qui est devenu viral, soutenant ne pas savoir si c'est le sport ou si ce sont les jeunes qui changent. Il constate que quelque chose est en train de glisser, alors que la moindre critique blesse et est perçu comme une attaque personnelle, le moindre obstacle décourage et la moindre erreur devient une raison pour les jeunes d'abandonner.

Écoutez le coach François Lemay et le psychologue Bruno Ouellette aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

L’entraîneur et parent François Lemay confirme que la lettre résume bien l'évolution du rôle des entraîneurs et des parents. Il fait le lien avec la surprotection des parents, qui est l'«éléphant dans la pièce».

On constate que les jeunes veulent comprendre les objectifs de l'entraînement et non plus seulement «exécuter» comme il y a 30 ans.

Les deux experts soulignent que la société est devenue «surprotectrice», ce qui engendre une peur grandissante de l'échec.

Autres sujets traités:

  • La pression de performance;
  • Le modèle scandinave;
  • Les stratégies d'intervention.

