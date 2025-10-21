Victoire historique des Blue Jays

L'équipe canadienne de baseball, les Blue Jays de Toronto, s'est qualifiée pour la Série mondiale pour la première fois en 32 ans.

Jasmin Roy, dépisteur pour l'organisation au Québec, a commenté cette victoire historique et la préparation de l'équipe pour la finale.

«C'est vraiment un concept d'équipe cette année», souligne-t-il.

Écoutez le dépisteur Jasmin Roy parler de la dernière victoire des Blue Jays de Toronto.

La force de l'équipe réside dans son unité. Lors du match décisif, «tous les frappeurs partants ont eu un coup sûr», ajoute-il.

La Série mondiale débutera vendredi contre les Dodgers de Los Angeles, une équipe jugée excellente, dominée par Shohei Ohtani.