Générée par l'IA

Donald Trump s'attire les foudres de Kenny Loggins pour avoir utilisé Danger Zone dans une vidéo IA controversée.

Le président américain a publié une vidéo dégradante qui le montre déversant des excréments sur des manifestants, le tout sur la musique non autorisée du chanteur.

Kenny Loggins a vivement réagi, exigeant le retrait immédiat de son œuvre. Il dénonce l'utilisation de sa musique pour «nous diviser».

Écoutez Catherine Brisson aborder la colère de Kenny Loggins après la publication d'une vidéo publiée par Donald Trump, au micro de Patrick Lagacé.

