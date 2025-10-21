Les Blue Jays accèdent à la Série Mondiale

L'ambiance était électrique à Toronto lundi soir lorsque les Blue Jays ont gagné leur match contre les Mariners de Seattle. Cette victoire leur permet d'accéder à la Série mondiale pour la première fois depuis 1993.
Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier, qui a écouté le match à Toronto, parler de l'ambiance dans la ville.
«C'était la fête! [...] Le circuit de George Springer a fait exploser le stade et à l'extérieur aussi, c'était vraiment le party. [...] Le nombre de personnes que j'ai vu avoir du plaisir, chanter, danser, et surtout des jeunes, j'ai trouvé ça vraiment le fun. On ne réalise pas à quel point parfois, c'est long pour une génération de voir une équipe gagner.»
Meeker Guerrier parle également du prix exorbitant des billets pour le match.