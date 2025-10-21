Vol au Louvre

Le vol survenu dimanche au Louvre à Paris est digne d'un film. Quatre cambrioleurs ont réussi à dérober huit bijoux d'une valeur inestimable en plein jour en seulement sept minutes.

Certains des bijoux volés appartenaient à la Couronne de France. Que deviennent ces pièces une fois disparues? Peuvent-elles réapparaître? Qu'est-ce que les voleurs souhaitent en faire?

Écoutez Me François Le Moine, avocat spécialisé en droit de l'art, en discuter avec Patrick Lagacé.

Il souligne que d'autres vols se sont déjà produits au Louvre, dont un très similaire dans les années 70.



