Le chef conservateur Pierre Poilievre a soulevé une vive polémique en affirmant que Justin Trudeau aurait dû être emprisonné et que la GRC a fait un cover-up pour le protéger dans les affaires Aga Khan et SNC-Lavalin.

Pierre Poilievre qualifie la GRC d'organisation «répréhensible», sans toutefois fournir de preuves pour appuyer ses allégations.

Les propos ont engendré des critiques.

Écoutez Dimitri Soudas revenir sur les propos controversés de Pierre Poilievre sur Justin Trudeau et la GRC, au micro de Patrick Lagacé, mardi matin.