Le prochain balado de Bon match! (rencontre) avec Paul St-Pierre Plamondon sera disponible mardi sur nos plateformes numériques.

Martin McGuire nous fait entendre un extrait avant le commentaire de Dany.

À ce sujet, Dany estime que les joueurs des Canadiens sont moins engagés physiquement (échec avant, notamment) que la saison dernière.

Et il a des chiffres pour le démontrer.

La saison dernière, les Canadiens faisaient 47 actions défensives en 60 minutes. Ils en font dix de moins en moyenne jusqu'ici cette saison.

En échec avant, le Tricolore venait au 7e rang la saison dernière. Il était au 24e rang avant la rencontre de lundi.

Et pour ce qui est des tirs bloqués, les Canadiens ont chuté du 2e rang en 2024-2025 au 24e cette saison.