Dobes préféré à Montembeault

Martin St-Louis a préféré Jakub Dobes à Samuel Montembeault pour le match de lundi soir contre les Sabres de Buffalo.
Controverse, ou pas?
Écoutez Martin St-Louis et Brendan Gallagher commenter la situation des gardiens de but des Canadiens.
Les sujets discutés
- «C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne», estime Martin St-Louis;
- Brendan Gallagher note que Montembeault a sauvé les fesses des Canadiens très souvent;
- Lane Hutson s'adapte de mieux en mieux au jeu robuste.