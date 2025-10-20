Dobes préféré à Montembeault

 Aller au contenu
le 20 octobre 2025

«C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne»
Martin St-Louis a préféré Jakub Dobes à Samuel Montembeault pour le match de lundi soir contre les Sabres de Buffalo.

Controverse, ou pas?

Écoutez Martin St-Louis et Brendan Gallagher commenter la situation des gardiens de but des Canadiens.

Les sujets discutés

  • «C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne», estime Martin St-Louis;
  • Brendan Gallagher note que Montembeault a sauvé les fesses des Canadiens très souvent;
  • Lane Hutson s'adapte de mieux en mieux au jeu robuste.

