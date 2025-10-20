Septième match de la série de championnat

Match décisif de la série de championnat de la Ligue américaine de baseball à Toronto, entre les Bue Jays et les Mariners de Seattle.
Écoutez Meeker Guerrier, depuis Toronto, parler de l'ambiance qui règne à quelques heures du match en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L’ambiance est fébrile à Toronto;
- Des problèmes avec les billets pour l'accès au stade;
- Quelles sont les chances des Blue Jays de remporter le match?
- Vladimir Guerrero Jr est en feu durant cette série de championnat;
- George Springer, blessé, sera tout de même frappeur désigné.