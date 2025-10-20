 Aller au contenu
Économie
10 millards $ de tarifs d'ici la fin octobre

L’industrie automobile américaine est en pleine tourmente

le 20 octobre 2025 18:06

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
L’industrie automobile américaine est en pleine tourmente
L’industrie automobile américaine est en pleine tourmente. 

Écoutez Michèle Boisvert se pencher sur ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Philippe Cantin.

Les constructeurs américains sont frappés de plein fouet par les tarifs du président américain.

«Selon Anderson Economic Group, l'industrie automobile américaine va payer jusqu'à 10 milliards de dollars américains en tarifs d'ici la fin d'octobre. Et je lisais dans le Wall Street Journal: jusqu'à 12 milliards $... Et ça, c'est juste pour les autos et les pièces automobiles en provenance du Canada et du Mexique. On ne compte pas là-dedans les tarifs de 50 % sur l'aluminium et l'acier.»

Michèle Boisvert

Autre sujet discuté

  • Le FMI et la Banque mondiale tenaient la semaine dernière leur assemblée annuelle à Washington.

