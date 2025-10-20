10 millards $ de tarifs d'ici la fin octobre

L’industrie automobile américaine est en pleine tourmente.
Les constructeurs américains sont frappés de plein fouet par les tarifs du président américain.
«Selon Anderson Economic Group, l'industrie automobile américaine va payer jusqu'à 10 milliards de dollars américains en tarifs d'ici la fin d'octobre. Et je lisais dans le Wall Street Journal: jusqu'à 12 milliards $... Et ça, c'est juste pour les autos et les pièces automobiles en provenance du Canada et du Mexique. On ne compte pas là-dedans les tarifs de 50 % sur l'aluminium et l'acier.»
- Le FMI et la Banque mondiale tenaient la semaine dernière leur assemblée annuelle à Washington.