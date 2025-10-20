Alors que le conflit entourant le projet de loi 106 sur la rémunération des médecins se poursuit, le gouvernement du Québec pourrait très prochainement soumettre une nouvelle offre à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), selon Radio-Canada.

Si aucune entente n’est conclue au cours des prochaines semaines, le gouvernement pourrait faire adopter cette loi sous le bâillon.

Écoutez l’analyse de Nathalie Normandeau, lundi, à l’émission de Philippe Cantin.

Selon elle, le gouvernement tente de régler la situation afin d’éviter d’avoir à recourir au bâillon.