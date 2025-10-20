Alors que le conflit entourant le projet de loi 106 sur la rémunération des médecins se poursuit, le gouvernement du Québec pourrait très prochainement soumettre une nouvelle offre à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), selon Radio-Canada.
Si aucune entente n’est conclue au cours des prochaines semaines, le gouvernement pourrait faire adopter cette loi sous le bâillon.
Écoutez l’analyse de Nathalie Normandeau, lundi, à l’émission de Philippe Cantin.
Selon elle, le gouvernement tente de régler la situation afin d’éviter d’avoir à recourir au bâillon.
«Le gouvernement ne veut pas porter l’odieux soit d’une loi spéciale, soit d’un projet de loi adopté sous bâillon. Alors, on cherche par tous les moyens une solution pour que les choses se terminent bien. Et on s’entend, c’est un défi, compte tenu de l’animosité qui anime les parties.»