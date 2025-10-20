 Aller au contenu
Politique provinciale
Projet de loi 106

«On cherche une solution pour que les choses se terminent bien»

par 98.5

0:00
8:27

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 octobre 2025 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On cherche une solution pour que les choses se terminent bien»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Alors que le conflit entourant le projet de loi 106 sur la rémunération des médecins se poursuit, le gouvernement du Québec pourrait très prochainement soumettre une nouvelle offre à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), selon Radio-Canada.

Si aucune entente n’est conclue au cours des prochaines semaines, le gouvernement pourrait faire adopter cette loi sous le bâillon.

Écoutez l’analyse de Nathalie Normandeau, lundi, à l’émission de Philippe Cantin.

Selon elle, le gouvernement tente de régler la situation afin d’éviter d’avoir à recourir au bâillon.

«Le gouvernement ne veut pas porter l’odieux soit d’une loi spéciale, soit d’un projet de loi adopté sous bâillon. Alors, on cherche par tous les moyens une solution pour que les choses se terminent bien. Et on s’entend, c’est un défi, compte tenu de l’animosité qui anime les parties.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

«Ça nous prend une culture du résultat, comme en Suède» -Stéphanie Grammond
Lagacé le matin
«Ça nous prend une culture du résultat, comme en Suède» -Stéphanie Grammond
0:00
9:09
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
Lagacé le matin
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
0:00
13:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
A-t-on droit à notre première controverse de l'année?
Rattrapage
Gestion des gardiens des Canadiens
A-t-on droit à notre première controverse de l'année?
Fébrilité dans l'air pour les Blue Jays
Rattrapage
Septième match de la série de championnat
Fébrilité dans l'air pour les Blue Jays
L’industrie automobile américaine est en pleine tourmente
Rattrapage
10 millards $ de tarifs d'ici la fin octobre
L’industrie automobile américaine est en pleine tourmente
Que s'est-il réellement passé lors de la rencontre entre Trump et Zelensky?
Rattrapage
Guerre Russie-Ukraine
Que s'est-il réellement passé lors de la rencontre entre Trump et Zelensky?
«Poilievre continue à faire campagne contre Justin Trudeau« -Dimitri Soudas
Rattrapage
Les déclarations du chef conservateur
«Poilievre continue à faire campagne contre Justin Trudeau« -Dimitri Soudas
«On attendait cette date avec impatience» -Denis Martin
Rattrapage
Le REM Deux-Montagnes en service le 17 novembre
«On attendait cette date avec impatience» -Denis Martin
Des solutions efficaces pour devenir plus heureux
Rattrapage
Indice mondial sur le bonheur
Des solutions efficaces pour devenir plus heureux
«On veut vraiment que ça soit un magazine d'information culturelle»
Rattrapage
Virage culturel pour la télé québécoise
«On veut vraiment que ça soit un magazine d'information culturelle»
Les impacts de la musique engagée au Québec
Rattrapage
Loco Locass fête ses 25 ans
Les impacts de la musique engagée au Québec
Qu’est-ce que les réseaux sociaux pourraient changer au prochain référendum?
Rattrapage
Vote sur l’indépendance du Québec
Qu’est-ce que les réseaux sociaux pourraient changer au prochain référendum?
«Tous les patients vont devoir se priver de l'entrée de nouveaux médecins»
Rattrapage
Formation médicale à l'arrêt
«Tous les patients vont devoir se priver de l'entrée de nouveaux médecins»
Dernière chance pour les Blue Jays d’accéder à la Série mondiale
Rattrapage
Phase finale de la Ligue majeure
Dernière chance pour les Blue Jays d’accéder à la Série mondiale
Diplomation des futurs médecins: «On n'a plus de marge de manoeuvre»
Rattrapage
Retard confirmé pour la moitié des finissants
Diplomation des futurs médecins: «On n'a plus de marge de manoeuvre»
Kenny Loggins en colère contre Donald Trump
Rattrapage
Sa chanson utilisée dans une vidéo controversée
Kenny Loggins en colère contre Donald Trump