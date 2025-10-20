 Aller au contenu
Société
Le REM Deux-Montagnes en service le 17 novembre

«On attendait cette date avec impatience» -Denis Martin

par 98.5

0:00
3:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 octobre 2025 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On attendait cette date avec impatience» -Denis Martin
Le REM, à Montréal. / PC/Graham Hughes

Bonne nouvelle pour les citoyens de Deux-Montagnes. Après plusieurs reports, le REM devrait enfin être prêt pour transporter ses premiers usagers le 17 novembre prochain alors que pas moins de 14 nouvelles stations seront en service.

Rappelons que le train de banlieue avait été suspendu le 31 décembre 2020 pour faire place aux travaux du REM et que les usagers devaient prendre l’autobus pour se rendre à Montréal depuis ce temps.

Écoutez le maire de Deux-Montagnes, Denis Martin, réagir à cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'attente est terminée pour les citoyens de Deux-Montagnes;
  • On demeure optimiste, malgré les retards vécus par le REM à Montréal.

