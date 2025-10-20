Le REM Deux-Montagnes en service le 17 novembre

Bonne nouvelle pour les citoyens de Deux-Montagnes. Après plusieurs reports, le REM devrait enfin être prêt pour transporter ses premiers usagers le 17 novembre prochain alors que pas moins de 14 nouvelles stations seront en service.

Rappelons que le train de banlieue avait été suspendu le 31 décembre 2020 pour faire place aux travaux du REM et que les usagers devaient prendre l’autobus pour se rendre à Montréal depuis ce temps.

Écoutez le maire de Deux-Montagnes, Denis Martin, réagir à cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés