Baseball
Phase finale de la Ligue majeure

Dernière chance pour les Blue Jays d’accéder à la Série mondiale

par 98.5

0:00
4:46

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 octobre 2025 16:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Dernière chance pour les Blue Jays d’accéder à la Série mondiale
Les Blue Jays de Toronto joueront, ce lundi, le dernier match de la série les opposant aux Mariners de Seattle. / AP Photo/David J. Phillip

Les Blue Jays de Toronto joueront, ce lundi, le dernier match de la série les opposant aux Mariners de Seattle. S’ils remportent la partie, les Torontois se qualifieront pour la Série mondiale de la Ligue majeure de baseball.

L’équipe gagnante affrontera les Dodgers de Los Angeles à compter de vendredi.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa revenir sur le parcours des Blue Jays, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Il aborde l’évolution de Vladimir Guerrero Jr. tout au long de la saison.

«Il frappait toutes les balles au sol, avait de la difficulté à sortir des balles du champ. Et, dès le premier match des séries contre les Yankees, tout ça a été transformé. Il est extraordinaire.»

Jeremy Filosa

