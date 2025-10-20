Phase finale de la Ligue majeure

Les Blue Jays de Toronto joueront, ce lundi, le dernier match de la série les opposant aux Mariners de Seattle. S’ils remportent la partie, les Torontois se qualifieront pour la Série mondiale de la Ligue majeure de baseball.

L’équipe gagnante affrontera les Dodgers de Los Angeles à compter de vendredi.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa revenir sur le parcours des Blue Jays, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Il aborde l’évolution de Vladimir Guerrero Jr. tout au long de la saison.