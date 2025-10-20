 Aller au contenu
Justice et faits divers
Accident tragique en Mauricie

Une camionneuse perd la vie dans une sortie de route

le 20 octobre 2025 15:37

Une camionneuse perd la vie dans une sortie de route
Une femme de 23 ans a perdu la vie après une sortie de route sur la route 349, dans le secteur de Saint-Léon-le-Grand, en Mauricie.

On ignore encore pourquoi cette conductrice a perdu le contrôle de son semi-remorque.

Un nouvel accident mortel qui vient, encore une fois, ébranler la communauté des camionneurs, alors que le gouvernement songe à autoriser le port d’armes aux signaleurs routiers pour qu’ils puissent reprendre leur travail sur les routes.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Jeffrey Dupont, et Marc Cadieux, président de l’Association du camionnage du Québec, revenir sur cet événement, mardi, à l’émission Le Québec maintenant.

