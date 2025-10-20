Accident tragique en Mauricie

Une femme de 23 ans a perdu la vie après une sortie de route sur la route 349, dans le secteur de Saint-Léon-le-Grand, en Mauricie.

On ignore encore pourquoi cette conductrice a perdu le contrôle de son semi-remorque.

Un nouvel accident mortel qui vient, encore une fois, ébranler la communauté des camionneurs, alors que le gouvernement songe à autoriser le port d’armes aux signaleurs routiers pour qu’ils puissent reprendre leur travail sur les routes.

