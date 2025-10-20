Dobes devant les buts pour le duel CH-Sabres

Les Canadiens de Montréal disputent lundi soir un dernier match à domicile avant de partir sur la route pour quelques rencontres dans l'Ouest canadien. Les Sabres de Buffalo seront les visiteurs au Centre Bell.

Jakub Dobes sera devant le filet du CH alors que Samuel Montembault a pris la blâme pour la défaite de samedi dernier face aux Rangers de New York.

Écoutez Martin McGuire qui discute des récentes performances et du match de lundi soir à l'émission La Commission.