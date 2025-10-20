 Aller au contenu
Politique municipale
Hausse des coûts de construction

Collaboration Laval-Longueuil: «C'est la chose intelligente à faire»

Collaboration Laval-Longueuil: «C'est la chose intelligente à faire»
Le maire de Laval, Stéphane Boyer, lors d'un évènement à Montréal en 2024 / La Presse Canadienne

Les villes de Laval et de Longueuil veulent unir leurs forces face à la hausse des coûts de construction.

Le maire sortant de Laval, Stéphane Boyer, et la mairesse sortante de Longueuil, Catherine Fournier, ont fait cette promesse dimanche.

Les deux chefs, s'ils sont réélus, comptent lancer des appels d'offres conjoints pour leurs infrastructures. Le but: réaliser des économies d’échelle en mutualisant les coûts et en standardisant des installations comme les piscines, les chalets de parc ou les casernes de pompiers.

Pourquoi cette collaboration n'a pas été mise en place avant?

Écoutez le maire sortant de Laval, Stéphane Boyer, qui répond à cette question et à plusieurs autres dans le cadre de son entrevue à l'émission La commission

«Il y a deux raisons pour lesquelles ce n'est pas fait aujourd'hui. Une, c'est qu'il y a souvent les droits d'auteurs. On va venir dire que le plan d'architecte est bon pour un projet, mais qu'on ne peut pas le réutiliser. L'autre chose, c'est parce que c'est probablement plus facile de ne pas collaborer, c'est plus facile de gérer ton affaire dans ton coin. [...] Mais, je pense que c'est la chose intelligente à faire parce qu'au final, c'est probablement des millions qu'on peut économiser.»

Stéphane Boyer

