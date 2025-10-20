Les villes de Laval et de Longueuil veulent unir leurs forces face à la hausse des coûts de construction.

Le maire sortant de Laval, Stéphane Boyer, et la mairesse sortante de Longueuil, Catherine Fournier, ont fait cette promesse dimanche.

Les deux chefs, s'ils sont réélus, comptent lancer des appels d'offres conjoints pour leurs infrastructures. Le but: réaliser des économies d’échelle en mutualisant les coûts et en standardisant des installations comme les piscines, les chalets de parc ou les casernes de pompiers.

Pourquoi cette collaboration n'a pas été mise en place avant?

Écoutez le maire sortant de Laval, Stéphane Boyer, qui répond à cette question et à plusieurs autres dans le cadre de son entrevue à l'émission La commission.